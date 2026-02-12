حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 12:29 صباحاً - يستعد مسرح أليانز أرينا الليلة لاحتضان قمة كروية من العيار الثقيل، حيث يتصادم بايرن ميونخ مع ضيفه العنيد لايبزيج في إطار منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس ألمانيا، فالعملاق البافاري عينه على اقتناص بطاقة العبور للمربع الذهبي لاستعادة بريقه في مسابقة الكأس التي غابت عن خزائنه مؤخرًا مستلحًا بعاملي الأرض والجمهور.

رابط يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج الأسطورة مباشر اليوم في الدوري الألماني بأقوى صورة وأعلى جودة مباشر

يحل لايبزيج ضيفًا ثقيلًا يمتلك طموحًا كبيرًا في إحداث مفاجأة مدوية والإطاحة بالمرشح الأول للقب، وقد أعلنت اللجنة المنظمة عن انطلاق صافرة هذه المباراة المنتظرة مساء اليوم الأربعاء، الموافق 11 فبراير 2026.

حيث تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وهو ما يوافق الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، لتترقب الجماهير بشغف من سيحسم الصراع ويطير إلى نصف النهائي.

كيف تشاهد مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج في الكأس؟

لعشاق الكرة الألمانية الراغبين في متابعة مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج، ستقوم قناة دبي الرياضية 1 بنقل أحداث المباراة مباشرة وحصريًا وبشكل مجاني عبر شاشتها، مع توفير تغطية شاملة تبدأ باستوديو تحليلي يستعرض كافة الجوانب الفنية والخططية للفريقين قبل ركلة البداية.

من هو معلق مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج اليوم؟

أوكلت إدارة قنوات دبي الرياضية مهمة التعليق على هذه القمة الكبيرة للمعلق الرياضي أحمد الشحي، الذي سيتولى مرافقة المشاهدين بصوته ووصفه الدقيق لمجريات اللقاء، ليضفي مزيدًا من الحماس على صدام البايرن ولايبزيج الناري.

حكم مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج في ربع النهائي

يقود مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج تحكيميًا الحكم الدولي الألماني دانيال سيبرت، الذي أُسندت إليه المهمة لضبط إيقاع المباراة الحساسة، وسيعاونه طاقم تحكيمي متكامل لضمان خروج المباراة بأفضل صورة ممكنة في ظل التوقعات بندية عالية وتنافس بدني كبير بين نجوم الفريقين.