تكدس مرورى بدائري المريوطية بسبب بقع زيت على الطريق.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 12:30 صباحاً - شهد الطريق الدائري كثافة مرورية متحركة، في الاتجاه القادم من المريويطة في اتجاه محور صفط اللبن، بسبب وجود بقع زيت على الطريق.

 

فيما تقوم الجهات المختصة على رفع بقع الزيت لمنع حدوث أي حوادث علي الطريق وعرقلة قائدي السيارات.


ويقوم رجال المرور على تيسير الحركة المرورية لتخفيف كثافة المركبات، وسحب أي أعطال على الطريق.

 

 

كثافة مرورية على الطريق الدائري بسبب بقع زيت

