حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 12:29 صباحاً - يحلُّ نادي ليفربول ضيفًا ثقيلًا على ملعب النور مساء اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026، لمواجهة سندرلاند في قمة كروية ضمن الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويدخل الريدز اللقاء وسط ظروف معقدة وضغوطات هائلة تحاصر مدربه الهولندي آرني سلوت.

رابط يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وسندرلاند الأسطورة في الدوري الإنجليزي بجودة عالية الصورة

يصارع الفريق لاستعادة توازنه بعد سلسلة من النتائج المخيبة التي أبعدته عن صراع الصدارة ورمت به إلى المركز السادس برصيد 39 نقطة.

كما يطمح سندرلاند صاحب المركز التاسع بـ 36 نقطة لاستغلال كبوة ضيفه وحصنه المنيع ستاديم أوف لايت الذي لم يشهد أي هزيمة لأصحابه هذا الموسم.

موعد مباراة ليفربول وسندرلاند

أعلنت رابطة البريميرليج عن انطلاق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بينما ستكون عند الساعة الثانية عشرة والربع بعد منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

كيف تشاهد مباراة ليفربول وسندرلاند اليوم؟

مباراة ليفربول وسندرلاند اليوم ستكون متاحة للمشاهدة الحصرية عبر قناة beIN SPORTS HD 1، مع توفير استوديو تحليلي لرصد كافة التفاصيل الفنية قبل انطلاق المباراة.

من هو معلق مباراة ليفربول وسندرلاند الليلة؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس المعلق الرياضي حسن العيدروس ليتولى مهمة الوصف والتعليق على أحداث هذه المباراة المرتقبة، ومن المتوقع أن يضفي العيدروس حماسًا خاصًا على مجريات اللعب، خاصة في ظل الأهمية القصوى للنقاط الثلاث لكتيبة آرني سلوت التي لا تقبل أي تعثر جديد.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام سندرلاند

من المنتظر أن يدفع سلوت بتشكيلة هجومية قوية رغم الغيابات المؤثرة، حيث:

يحرس المرمى أليسون بيكر.

خلف رباعي الدفاع كيرتس جونز وفان دايك وإبراهيما كوناتي وميلوس كيركيز.

يضبط إيقاع الوسط الثلاثي ماك أليستر وجرافنبرخ وفلوريان فيرتس.

يقود الهجوم النجم المصري محمد صلاح بجوار كودي جاكبو وهوغو إكتيكي.

مستقبل آرني سلوت على المحك

تؤكد التقارير الصحفية أن هذه المواجهة قد تحدد ملامح مستقبل آرني سلوت مع الريدز، فبعد استثمار صيفي ضخم يجد الفريق نفسه في موقف لا يحسد عليه.

حيث خسر 8 مباريات في الدوري حتى الآن، وأي نتيجة سلبية في ملعب النور قد تزيد من احتمالية رحيله، رغم الأنباء التي تشير إلى رغبة النادي في منحه الفرصة حتى نهاية الموسم لضمان مقعد أوروبي.