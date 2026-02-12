مهرجان الجونة السينمائي يعلن موعد انعقاد دورته التاسعة أعلن مهرجان الجونة السينمائي إقامة دورته التاسعة خلال الفترة من 15 إلى 23 أكتوبر 2026 بمدينة الجونة المطلة عل إقرأ المزيد

أعلن مهرجان الجونة السينمائي إقامة دورته التاسعة خلال الفترة من 15 إلى 23 أكتوبر 2026، بمدينة الجونة المطلة على البحر الأحمر.

وجاء في بيان مهرجان الجونة السينمائي: "تسع سنوات من الحكايات.. من شواطئ البحر الأحمر إلى خريطة السينما العالمية.. على مدار 8 دورات ناجحة، استقبل مهرجان الجونة السينمائي عروضًا عالمية أولى، ونجومًا دوليين، وأفلامًا حائزة على جوائز، وقادة صناعة يشكلون مستقبل السينما.. منصة للاكتشاف، مساحة للتواصل، جسر يربط المنطقة بالعالم استعدادًا للقاء في اكتوبر 2026.. فصل جديد يبدأ قريبًا، السينما تعيش هنا".

مهرجان الجونة السينمائي هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعرض سنويًا مجموعة واسعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع. يعزز المهرجان التواصل بين الثقافات من خلال فنون السينما، ويهدف إلى ربط صانعي الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، وتشجيع التعاون والتبادل الثقافي.

علاوة على ذلك، فهو يعزز ويدعم نمو الصناعة في المنطقة ويوفر منصة لصانعي الأفلام لدعم وعرض أعمالهم مع اكتشاف أصوات ومواهب جديدة.