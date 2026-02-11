أخبار مصرية

"عبدالغفار" يجتمع بقيادات «الصحة» في أول يوم عمل بعد تجديد الثقة: خطط لرفع كفاءة المستشفيات

0 نشر
0 تبليغ

  • "عبدالغفار" يجتمع بقيادات «الصحة» في أول يوم عمل بعد تجديد الثقة: خطط لرفع كفاءة المستشفيات 1/7
  • "عبدالغفار" يجتمع بقيادات «الصحة» في أول يوم عمل بعد تجديد الثقة: خطط لرفع كفاءة المستشفيات 2/7
  • "عبدالغفار" يجتمع بقيادات «الصحة» في أول يوم عمل بعد تجديد الثقة: خطط لرفع كفاءة المستشفيات 3/7
  • "عبدالغفار" يجتمع بقيادات «الصحة» في أول يوم عمل بعد تجديد الثقة: خطط لرفع كفاءة المستشفيات 4/7
  • "عبدالغفار" يجتمع بقيادات «الصحة» في أول يوم عمل بعد تجديد الثقة: خطط لرفع كفاءة المستشفيات 5/7
  • "عبدالغفار" يجتمع بقيادات «الصحة» في أول يوم عمل بعد تجديد الثقة: خطط لرفع كفاءة المستشفيات 6/7
  • "عبدالغفار" يجتمع بقيادات «الصحة» في أول يوم عمل بعد تجديد الثقة: خطط لرفع كفاءة المستشفيات 7/7

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 11:16 مساءً - عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا عاجلًا مع قيادات الوزارة في أول يوم عمل له بعد تجديد الثقة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن صحة المواطن هي أساس التنمية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا شاملًا للخدمات الصحية ورفع كفاءة المستشفيات والمراكز الصحية في جميع المحافظات.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع أهم الملفات الصحية، من بينها متابعة جهود ضبط معدلات النمو السكاني من خلال برامج توعوية وتنموية متكاملة، تربط بين الصحة والتعليم وتمكين المرأة، بما يحقق أهداف الدولة في التنمية المستدامة.

واستكمال مشروعات التأمين الصحي الشامل والتوسع في التحول الرقمي داخل المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية.

وأشار الوزير إلى تعزيز مبادرات الصحة العامة، وعلى رأسها مبادرة «100 مليون صحة» للكشف المبكر عن الأمراض، والوصول المباشر للمواطنين،  وتطوير خدمات الرعاية الأولية، باعتبارها خط الدفاع الأول عن صحة الأسرة، ودعم برامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.َ، ورفع كفاءة الأطقم الطبية من خلال برامج التدريب المستمر وربط قواعد البيانات الصحية لتحسين جودة القرار الطبي.

وشدد الدكتور خالد عبدالغفار، على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، واتخاذ الإجراءات السريعة والفعالة لضمان تقديم خدمات صحية عادلة وآمنة ومتطورة لكل أسرة مصرية، مؤكداً أن الحكومة ماضية في تنفيذ رؤية شاملة تضع الإنسان المصري في قلب عملية الإصلاح الصحي.

وفي سياق متصل، وجه الدكتور خالد عبدالغفار ببدء إعداد خطة عمل ودراسة مستفيضة لاستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل بكافة مراحله، و تقييم الأداء في المحافظات التي شملتها المرحلة الأولى، وتسريع وتيرة العمل للانتقال إلى المراحل التالية.

وأوضح الوزير أن الدراسة تستهدف تعزيز الاستدامة المالية والتشغيلية للمنظومة، وتطوير آليات الرقابة والجودة، بما يضمن تقديم خدمات طبية بمعايير عالمية لجميع المواطنين، مؤكداً أن الدولة تعمل على تذليل كافة التحديات اللوجستية والتقنية لضمان شمول التغطية الصحية لكافة محافظات الجمهورية وفق الجداول الزمنية المحددة.

 

 

2bd93669-1799-42db-8a01-86cbeadc26d7
 

 

003a0b61-f937-4ad5-aa22-9ec9aa57a12c
 

 

33bd6a0e-db86-4668-9caf-998d0c61474c
 

 

72e51c57-d8c6-4229-af4c-ed03db604052
 

 

7573842c-2270-438d-b12e-f4f99daf169a
 

 

 

b33b1d6a-e959-4dc2-8262-3a753e440d2e
 

 

 

 

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا