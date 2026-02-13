بسبب معاكسة شقيقته.. القبض على المتهم بالتشاجر مع آخر بكلب في القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 فبراير 2026 04:23 مساءً - فى إطار كشف ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن حدوث مشاجرة بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة القطامية بحدوث مشاجرة بين طرف أول (طالب "مصاب بعقر كلب سطحى بالذراع والقدم") ، طرف ثان (طالب) ويقيمان بدائرة القسم، وذلك حال قيام الأول بمعاتبة الثانى لمعاكسة شقيقته - مما أدى لتشابكهما بالأيدى وقيام الثانى على إثر ذلك بالتعدى على الأول بإستخدام الكلب الخاص به "غير مرخص" مما أسفر عن إصابة الأول .

أمكن ضبط الثانى، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وإيداع الكلب بإحدى الجهات البيطرية المختصة.