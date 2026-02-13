الرياض - كتبت رنا صلاح - أوضحت إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، قيمة حركات الدفع الإلكتروني عبر نظام "كليك".

ارتفاع عدد مستخدمي كليك في الأردن

وقالت إن قيمة الحركات بلغت نحو 1.9 مليار دينار خلال شهر كانون الثاني 2026، بارتفاع نسبته 1.0% مقارنة بشهر كانون الأول 2025.



وتشير البيانات إلى تنفيذ نحو 17.7 مليون حركة مسجلة خلال الشهر الماضي، بزيادة نسبتها 0.2% مقارنة بشهر كانون الأول، الذي سجل 17.67 مليون حركة.



على صعيد قاعدة المستخدمين، ارتفع عدد مستخدمي "كليك" في الأردن إلى 2.16 مليون مستخدم، بزيادة بلغت 1.6% خلال شهر كانون الثاني الماضي.



وبحسب الإحصاءات، فإن 96.1% من مستخدمي المنصة هم من الجنسية الأردنية، بواقع 2.07 مليون مستخدم، فيما بلغ عدد المستخدمين من جنسيات أخرى نحو 85.6 ألف مستخدم، بنسبة 3.9%.



وأظهرت البيانات أن الذكور يشكلون النسبة الكبرى من مستخدمي "كليك" بنسبة 61.0%، مقابل 36.1% من الإناث، في حين تعد الفئة العمرية من 18 إلى 30 عاما الشريحة الأكثر استخداما للنظام.



ومن حيث طبيعة العمليات، استحوذت عمليات تحويل الأموال على 80.7% من إجمالي عدد الحركات، مقابل 19.3% للمشتريات، حيث بلغت قيمة الحوالات المالية نحو 1.39 مليار دينار، في حين سجلت قيمة المشتريات قرابة 505.1 مليون دينار.



وأشار التقرير إلى أن متوسط قيمة حركات "كليك" بلغ خلال كانون الثاني 2026 نحو 107 دنانير.



ويعد "كليك" نظام الدفع الفوري الأحدث في الأردن، أطلقته "جوباك" عام 2020، ويتيح إرسال الأموال واستقبالها بشكل فوري بين الحسابات البنكية في جميع البنوك المشاركة، ومن وإلى المحافظ الإلكترونية.