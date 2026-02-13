"كاف" يعلن إقامة كأس أمم أفريقيا 2027 في موعدها المقرر دون أي تغيير

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 فبراير 2026 05:16 مساءً - نفى رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، الأنباء التى راجت حول احتمال تأجيل كأس الأمم الإفريقية 2027، مؤكداً أن البطولة ستقام في موعدها المقرر دون أي تغيير.

موتسيبي: كأس أمم أفريقيا المقبلة ستقام في موعدها.. ولا صحة لأنباء التأجيل

وأعلن باتريس موتسيبي، خلال مؤتمر صحفي الجمعة عقب اجتماع المكتب التنفيذي للكاف، أن النسخة السادسة والثلاثين من البطولة، التي ستُستضاف بشكل مشترك من قبل كينيا وتنزانيا وأوغندا، ستنطلق في الفترة من 19 يونيو وحتى 18 يوليو 2027، كما هو مخطط لها، مضيفاً، "لا يوجد أي سبب لتأجيل البطولة، ونحن نعمل جميعًا معًا لضمان نجاح كأس الأمم الإفريقية العام القادم في كينيا وتنزانيا وأوغندا".

وجاءت هذه التصريحات بعد تقارير صحفية، أبرزها صحيفة جارديان البريطانية، التي أشارت إلى إمكانية تأجيل البطولة إلى عام 2028 بسبب المخاوف المتعلقة بعدم جاهزية الدول الثلاثة لاستضافة الحدث القاري، وأكد موتسيبي أن الكاف ملتزم بضمان تنظيم بطولة ناجحة ومثيرة تليق بتاريخ وقيمة كرة القدم الإفريقية.

صحيفة جارديان البريطانية نقلت عن مصادر متعددة عن وجود مخاوف كبيرة بشأن التمويل وتأخر تنفيذ مشاريع البنية التحتية والملاعب وتقدم التجهيزات في الدول الثلاث، مما يثير الشكوك حول إمكانية الوفاء بالمعايير المطلوبة قبل انطلاق البطولة، وهو ما فرض تحديًا جديدًا على الاتحاد الأفريقي.

وأوضحت الصحيفة أن المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي كاف سيبحث هذه التطورات الحيوية خلال اجتماعه المزمع في دار السلام، حيث تتصاعد الضغوط لاتخاذ قرار حاسم يحدد مصير نسخة 2027 ويضع اللمسات النهائية على روزنامة البطولات المقبلة.

يُذكر أن رئيس الاتحاد الأفريقي باتريس موتسيبي كان قد أعلن في ديسمبر الماضي عن اعتماد نظام جديد يقضي بإقامة كأس الأمم كل أربع سنوات بدءًا من 2028 بدلًا من كل عامين، مع تثبيت نسخة 2027 في شرق أفريقيا، وتأجيل نسخة 2029 إلى 2028، غير أن تعثر استعدادات الدول المضيفة قد يدفع الاتحاد لتطبيق هذا النظام بشكل فوري عبر ترحيل النسخة الحالية، وإعادة ترتيب النسخ اللاحقة بالكامل.