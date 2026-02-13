غدا.. رئيس الوزراء يشهد انضمام أول طائرة لمصر للطيران من طراز الإيرباص A350-900

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 فبراير 2026 05:16 مساءً - يحضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدا السبت، فعالية انضمام أول طائرة من طراز إير باص 350 - 900 إلى اسطول مصر للطيران.

وكان قد أشار الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني إلى أن انضمام الطائرة الجديدة إلى أسطول شركة مصر للطيران يمثل نقلة نوعية في مسيرة تحديث الأسطول وتعزيز قدرات الشركة الوطنية في تقديم خدمات متميزة للمسافرين مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير قطاع الطيران المدني ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال النقل الجوي.