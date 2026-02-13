رابط مباشر الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 13 فبراير 2026 06:29 مساءً - يستعد ملعب إس إتش جي أرينا لاحتضان صدام كروي من العيار الثقيل يجمع بين قلعة الكؤوس وليث العاصمة، حيث يدخل الأهلي المباراة بنوايا هجومية واضحة للاستمرار في مطاردة الصدارة معتمدًا على المركز الثالث الذي يحتله برصيد 47 نقطة، ونتطرق في الفقرات التالية إلى تفاصيل متابعة مباراة الأهلي والشباب.

في مباراة اليوم يرمي الشباب بكل ثقله لانتزاع نتيجة إيجابية تخرجه من نفق المركز الثالث عشر وتمنح جماهيره الثقة بعد التراجع الأخير في جدول الترتيب.

تشكيل مباراة الأهلي ضد الشباب المتوقع

من المنتظر أن يدخل المدرب الألماني للأهلي اللقاء بتوليفة يتقدمها الحارس العملاق إدوارد ميندي، معولًا في الشق الهجومي على مهارات رياض محرز ومشاكسات إيفان توني وماثيوس غونسالفيس.

بينما يراهن الشباب على خبرة الحارس مارسيلو جروهي وصلابة علي البليهي في الدفاع، مع منح الحرية للنجم البلجيكي يانيك كاراسكو لقيادة العمليات الهجومية وصناعة الفارق أمام المرمى الأهلاوي.

موعد مباراة الأهلي والشباب والقنوات الناقلة

ستكون الجماهير الرياضية على موعد مع صافرة البداية في تمام الساعة 3:55 عصرًا بتوقيت القاهرة، أي ما يعادل 4:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وسيتولى طاقم قنوات ثمانية نقل أحداث المواجهة مباشرة عبر شاشاتهم، مع توفير تغطية حية لكافة التفاصيل الفنية واللقطات المثيرة التي ستشهدها هذه القمة المرتقبة.

طموحات الفريقين في كلاسيكو روشن

تعد هذه المباراة اختبارًا لقدرة الأهلي على الثبات في المربع الذهبي، خاصة وأن الفوارق النقطية بين فرق المقدمة تضيق مع مرور الجولات.

وبالمقابل تمثل المباراة عنق زجاجة للشباب الذي يمتلك 19 نقطة فقط، مما يجعل الفوز حاجة ملحة لاستعادة هيبة الفريق التاريخية وتفادي الحسابات المعقدة في مؤخرة الجدول.