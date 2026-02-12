زلزال جماهيري.. نفاد تذاكر مباراة الأهلي والجيش الملكي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 11:19 مساءً - بسبب الشغف الجماهيري الطاغي اختفت تذاكر المواجهة المرتقبة بين المارد الأحمر وشقيقه المغربي من منصة "تذكرتي" في وقت قياسي، ليرسم الجمهور لوحة من الحماس قبل صافرة البداية.

نفاذ تذاكر "استاد القاهرة"

ساعات قليلة كانت كفيلة بنفاد نحو 45 ألف و900 تذكرة، وهي السعة الكاملة التي سمحت بها الجهات الأمنية لمباراة الأحد القادم في ختام دور المجموعات الإفريقي.

وقد سارع عشاق الأهلي لحجز أماكنهم لمؤازرة الفريق رغم حسم التأهل رسميًا إلى ربع النهائي بعد تعادل ثمين في الجولة الماضية أمام شبيبة القبائل.

رد إدارة النادي الأهلي على حضور الجماهير المكثف

أعرب مجلس إدارة النادي الأهلي عن شكره العميق لوزارة الداخلية والقيادات الأمنية على الاستجابة لطلب النادي بالحضور الجماهيري المكثف، مؤكدًا على الدور المحوري لرجال الأمن في خروج اللقاء بالشكل الحضاري الذي يليق بمكانة مصر الرياضية، بالتزامن مع وصول بعثة الجيش الملكي إلى القاهرة لبدء التحضيرات النهائية للمباراة.