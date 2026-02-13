رابط الأسطورة مباشر..بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والشباب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 13 فبراير 2026 06:29 مساءً - يستعد ملعب إس إتش جي أرينا الليلة لاستضافة واحدة من كلاسيكيات الكرة السعودية التي تجمع بين الأهلي والشباب ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري روشن، وفي الفقرات التالية نوفر تفاصيل متابعة مباراة الأهلي والشباب.

يخوض الراقي المباراة منتشيًا بسلسلة من الانتصارات وضعت الفريق في المركز الرابع برصيد 47 نقطة، طامحًا في تضييق الفارق مع ثلاثي المقدمة ومواصلة الضغط على المتصدر.

في المقابل يبدو المشهد مغايرًا تمامًا في معسكر الليث الشبابي الذي يصارع في المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة، وهو ما يجعل نقاط اللقاء بمثابة طوق نجاة للفريق للهروب من مناطق الخطر وتصحيح المسار بعد نتائج متذبذبة شهدها الموسم الحالي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والشباب اليوم

أعلنت شبكة قنوات ثمانية عن توليها مسؤولية البث المباشر والحصري لهذا اللقاء المرتقب، حيث يمكن للمشاهدين ضبط أجهزتهم على تردد القناة عبر القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات لمتابعة الاستوديو التحليلي الذي يسبق المباراة.

كيف تشاهد مباراة الأهلي والشباب عبر الإنترنت؟

يبرز تطبيق ثمانية كخيار رقمي مثالي لمن يرغب في المتابعة عبر الهواتف الذكية لحظة بلحظة وبجودة عالية.

موعد مباراة الأهلي والشباب بتوقيت مكة والقاهرة

من المنتظر أن يطلق حكم اللقاء صافرة البداية في تمام الساعة 4:55 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والكويت، بينما ستكون الجماهير في مصر على موعد مع انطلاق صافرة البداية عند الساعة 3:55 عصرًا، ولمتابعينا في دول المغرب العربي وتونس والجزائر يمكنهم مشاهدة اللقاء في تمام الساعة 2:55 مساءً.

من هو معلق مباراة الأهلي والشباب في الدوري السعودي؟

أسندت إدارة القناة مهمة الوصف والتعليق على أحداث الكلاسيكو إلى المعلق الشهير فهد العتيبي الذي سيضفي صوته المميز مزيدًا من الحماس على مجريات اللقاء الذي تترقبه جماهير الفريقين بشغف كبير.