مكتبة الإسكندرية تنعى الدكتور مفيد شهاب عضو مجلس أمناء المكتبة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 فبراير 2026 03:30 مساءً - نعت مكتبة الإسكندرية ببالغ الحزن والأسى الأستاذ الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق وعضو مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية ورئيس اللجنة التنفيذية للمجلس ورئيس اللجنة العليا لجائزة مكتبة الإسكندرية العالمية، والذي وافته المنية اليوم 15 فبراير 2026.

ويتقدم الأستاذ الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، نيابة عن إدارة المكتبة وجميع العاملين بها بخالص العزاء لأسرة ومحبين الفقيد الراحل، راجين من الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن الراحل يعد من أبرز جهابذة القانون الدولي في مصر والعالم العربي، وقد كان أحد أعضاء اللجنة القومية التي شُكلَّت لاستعادة طابا؛ والتي كُلل عملها بالنجاح حين صدر الحكم التاريخي بمصرية طابا في سبتمبر 1988.

شغل شهاب عدة مناصب بارزة فقد عُين رئيسًا لجامعة القاهرة، كما تولّى حقيبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، وشارك في العمل البرلماني لعدة دورات.

أمد مفيد شهاب المكتبة العربية بعدد من المؤلفات القانونية البارزة منها: "قانون البحار الجديد والمصالح العربية"، "جامعة الدول العربية... دراسة تحليلية لميثاقها وإنجازاتها"، "القانون الدولي العام"، وغيرها من المؤلفات، وقد اشترك في الإشراف على أكثر من 50 رسالة دكتوراه في القانون الدولي في مصر والعالم العربي وفي فرنسا وبلجيكا، وله العديد من الدراسات البحثية في القانون الدولي والعلاقات الدولية منشورة في دوريات علمية عربية وفرنسية وإنجليزية.

وقد كُرِّم مفيد شهاب ونال عددًا من الأوسمة والنياشين أبرزها:

جائزة النيل في العلوم الاجتماعية عام 2019، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 1998، ووسام الجمهورية من الدرجة الأولى عام 2014 لدوره في قضية تحكيم طابا، بالإضافة إلى وسام ضابط جوقة الشرف بدرجة فارس من فرنسا، ووسام الاستحقاق من إيطاليا، وغيرها من تكريمات ودرجات دكتوراه فخرية من عدد من الجامعات المصرية والدولية.

ولقد كان لسيادته دور كبير في مسيرة مكتبة الإسكندرية منذ فكرة انشائها وحتى الآن، وهو دور يُضاف إلى دوره الوطني الكبير في الدفاع عن مصالح مصر العليا، وفى تطوير التعليم العالي، وأعمال المجلس الأعلى للثقافة. نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء، وأن يسكنه فسيح جناته.