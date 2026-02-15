وزير الخارجية يلتقي أبناء الجالية المصرية في أديس أبابا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 فبراير 2026 11:47 صباحاً - التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم السبت ١٤ فبراير بأبناء الجالية المصرية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك في إطار الحرص على التواصل المباشر مع المصريين بالخارج والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.

أكد الوزير عبد العاطي الحرص على تقديم الرعاية القصوى للمصريين بالخارج، والتزام البعثات الدبلوماسية بتوفير خدمات قنصلية ميسرة وتعزيز قنوات التواصل المستمر مع الجاليات، معرباً عن تقدير الدولة للدور الذي يقوم به أبناء الجالية المصرية في الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا، مستعرضًا جهود الدولة لإطلاق مبادرات تستهدف دعم المصريين بالخارج في مجالات الإسكان والاستثمار والتعليم وتيسير الخدمات القنصلية.

كما نوه وزير الخارجية بالدعم الذي تقدمه مختلف الجهات الوطنية لربط أبناء الجالية المصرية بوطنهم من خلال مبادرات متعددة، منها "بيتك في مصر"، و"مزرعتك في مصر"، و"افتح حسابك في مصر"، ووثيقة التأمين على المصريين في الخارج، إلى جانب المبادرات الموجهة للشباب، مستعرضاً الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير آليات العمل القنصلي، مشيرًا إلى المبادرات المختلفة التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، والتي تهدف إلى التيسير على المصريين بالخارج وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم بما في ذلك التوسع في رقمنة الخدمات، وهو ما يعكس الأولوية التي توليها الدولة لرعاية مصالح المواطنين المصريين بالخارج.

وقد حرص وزير الخارجية على التعرف على أوضاع الجالية المصرية، والاستماع إلى آراء وملاحظات المواطنين بشأن الخدمات المقدمة، ومقترحاتهم لتيسير تلك الخدمات.