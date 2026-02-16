مدبولى يهنئ الرئيس السيسى بقدوم شهر رمضان المعظم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 فبراير 2026 12:30 مساءً - ببعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة قدوم شهر رمضان المُعظم، مُتوجهاً فيها بالأصالة عن نفسه؛ وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأسمى آيات التهاني وأخلص الأمنيات بهذه المناسبة.

وأضاف رئيس الوزراء: "إننا يا سيادة الرئيس نغتنم هذه المناسبة المباركة، التي نستلهم من نفحاتها الروحانية الطيبة قيم الخير والتراحم والتآزر والعطاء، لندعو المولى عز وجل أن يُعيد هذا الشهر الفضيل على سيادتكم بموفور الصحة والعطاء، ودوام التوفيق والسداد، وأن يجعله شهر خير وبركة ورحمة على شعب مصر وشعوب الأمتين العربية والإسلامية جمعاء".