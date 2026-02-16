”قائمة معلقين كبار” معلق مباراة الأهلي ضد شباب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 فبراير 2026 02:15 مساءً - يستضيف الأهلي السعودي نظيره شباب الأهلي دبي مساء الإثنين على ملعب استاد الإنماء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة على مستوى ترتيب المجموعة قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

ويخوض الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتعادلين في آخر خمس مباريات بمختلف البطولات، بينما يدخل شباب الأهلي المواجهة بسلسلة نتائج قوية محليًا، حيث فاز في أربع مباريات من آخر خمس، ما يزيد من إثارة المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

ترتيب الأهلي وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا

يدخل الأهلي اللقاء بعدما ضمن التأهل رسميًا إلى دور الـ16، واضعًا نصب عينيه إنهاء المرحلة في المركز الثاني خلف المتصدر الهلال، إذ يمتلك 14 نقطة من سبع مباريات.

أما شباب الأهلي فيحتل المركز السادس برصيد 11 نقطة، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية خارج ملعبه تضمن له بطاقة العبور دون انتظار نتائج الآخرين.

موعد مباراة الأهلي وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، وسط ترقب جماهيري لمواجهة متكافئة على الورق، خاصة في ظل تقارب المستوى الفني بين الفريقين خلال الفترة الأخيرة.

معلق مباراة الأهلي وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تُنقل المباراة عبر شبكة beIN Sports على قناة beIN SPORTS 2 HD بتعليق أحمد البلوشي، كما تُبث عبر قنوات الكأس على قناة الكأس 5 بصوت خليل البلوشي.

إلى جانب إمكانية متابعتها عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD وتطبيق “شووف”.