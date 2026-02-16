آخر تحديث الآن.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 فبراير 2026 02:15 مساءً - استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم، الإثنين الموافق السادس عشر من شهر فبراير الحالي لعام 2026، وجاء ذلك خلال بداية التعاملات اليومية الصباحية في البنوك المصرية سواء الحكومية والخاصة، حيث سجل سعر الصرف في البنك المركزي المصري عند 12.45 جنيهًا للشراء، و12.49 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

جاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم في البنوك الحكومية لتكون على النحو التالي:

سعر الصرف في البنك الأهلي المصري، سجل نحو 12.42 جنيهًا للشراء، و12.49 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر الصرف في بنك مصر، فقد سجل قيمة 12.42 جنيهًا للشراء، و12.49 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

تمثل سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية وفقًا لتعاملات الشراء والبيع تكون كالآتي:

سعر الصرف في البنك التجاري الدولي، فقد سجل قيمة 12.44 جنيهًا للشراء، و12.49 جنيهًا للبيع.

سعر الصرف في مصرف أبوظبي الإسلامي، فقد سجل 12.48 جنيهًا للشراء، و12.51 جنيهًا للبيع.

سعر الصرف في بنك الإسكندرية، فقد سجل قيمة نحو 12.45 جنيهًا للشراء، و12.49 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات اليوم في مصر

أما عن أسعار العملات اليوم في مصر بالبنك الأهلي المصري تتمثل كما يلي: