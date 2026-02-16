تخريج دورات تدريبية للكوادر الأمنية من دول "الكومنولث" بأكاديمية الشرطة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 فبراير 2026 02:16 مساءً - فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز أحد محاورها على الإرتقاء بقدرات العنصر البشرى فى منظومة العمل الأمنى من خلال تنفيذ البرامج التدريبية المتطورة بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الإهتمام المشترك ، فقد إختتمت بمقر المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة وبالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية الدورات التدريبية أرقام (31)، (32) ،(33) فى مجال "حماية المدنيين بمناطق الصراع" ، "الأمن والسلامة في بيئة العمل الميدانى الخطرة "، "فرقة دور المرأة كعنصر شرطى أو مدنى فى مهام حفظ السلام" لعدد (27) متدرب من الكوادر الأمنية من دول الكومنولث يمثلون عدد (7) دول. ونقل لهم اللواء دكتور/ مساعد الوزير رئيس أكاديمية الشرطة خلال كلمة ألقاها تحيات السيد/ محمود توفيق - وزير الداخلية وإهتمام سيادته البالغ بفعاليات تلك الدورات مؤكداً على حرص وزارة الداخلية على تقديم برامج تدريبية مطورة للمتدربين من الكوادر الأمنية من دول الكومنولث بما يكفل تنمية تلك الكوادر بأسلوب علمى يسهم فى تحقيق أمن وإستقرار الشعوب.

وقد تلقى المتدربون برنامجاً تدريبياً وتعليماً مواكباً لأحدث المستجدات في مجال التدريب الأمنى بمحاوره المختلفة والذي شارك فيه نخبة من الأساتذة والخبراء والمحاضرين. كما أعرب الدارسون عن تقديرهم لوزارة الداخلية ممثلة فى المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام كأحد كيانات كلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة لما شاهدوه من قدرةٍ فائقة على تزويدهم بكم من المعرفة والمهارات والخبرات التدريبية والأمنية بإحترافية شديدة سيكون لها بالغ الأثر فى تنمية قدراتهم فى مجال العمل الأمنى.. وفى نهاية الإحتفال تم تكريم المتدربين بمنحهم شهادات التقدير.يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية لتعزيز محاور التعاون وتبادل الخبرات مع كافة الكيانات الأمنية للدول الصديقة وتطوير برامج التدريب.