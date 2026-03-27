تخليدًا لشهداء مدرسة ميناب.. لاعبو إيران يدخلون مواجهة نيجيريا بحقائب مدرسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 مارس 2026 06:34 مساءً - شهدت المباراة الودية الجارية حاليًا بين منتخبي منتخب إيران ومنتخب نيجيريا لفتة إنسانية مؤثرة، بعدما دخل لاعبو المنتخب الإيراني إلى أرض الملعب حاملين حقائب مدرسية رمزية، وذلك تخليدًا لذكرى ضحايا طالبات مدرسة ميناب.

وجاءت هذه المبادرة خلال مراسم عزف النشيد الوطني، حيث حرص لاعبو إيران على توجيه رسالة تضامن مع ضحايا المجزرة التي أسفرت عن استشهاد نحو 180 طالبة، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا وأضفى طابعًا إنسانيًا على أجواء اللقاء.

وعلى صعيد المباراة، أنهى المنتخب الإيراني الشوط الأول متأخرًا بنتيجة 1-0، بعدما سجل لاعب نيجيريا موسيس سيمون هدف التقدم في الدقيقة السادسة، خلال المواجهة المقامة في مدينة أنطاليا التركية، ضمن استعدادات إيران لخوض منافسات كأس العالم 2026.

ويخوض المنتخب الإيراني هذه المباراة الودية قبل مواجهة كوستاريكا يوم الثلاثاء المقبل، بعدما تقرر نقل المباراتين من الأردن إلى تركيا في ظل الظروف الحالية وتصاعد التوترات في المنطقة.

ومن المنتظر أن يشارك منتخب إيران في مونديال 2026 ضمن المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا ومصر، في واحدة من المجموعات المرتقبة في البطولة العالمية.

منتخب ايران منتخب ايران

لاعبو إيران بالحقائب المدرسية لاعبو إيران بالحقائب المدرسية