مجموعة مصر.. إيران تخسر أمام نيجيريا 2-1 وديا قبل كأس العالم ضمن مجموعة الفراعنة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 مارس 2026 07:31 مساءً - تعرض منتخب إيران للخسارة أمام نظيره نيجيريا بنتيجة 2-1، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين عصر اليوم الجمعة بمدينة أنطاليا التركية، ضمن استعدادات منتخب إيران للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

إيران ضد نيجيريا

الهدف الاول جاء عبر لاعب المنتخب النيجيري موسيس سيمون في الدقيقة 6، ليتقدم منتخب النسور الخضراء بنتيجة 1-0 في الشوط الأول.

وفي بداية الشوط الثاني، سجل أكور آدامز الهدف الثاني لنيجيريا في الدقيقة 51، قبل أن يقلص منتخب إيران الفارق عبر نجمه مهدي تارمي في الدقيقة 67.

ويستعد منتخب إيران لمواجهة كوستاريكا يوم الثلاثاء، بينما كان من المقرر إقامة المباراتين في الأردن، لكن تقرر نقلهما إلى تركيا عقب اندلاع حرب إيران.

ويشارك منتخب إيران في بطولة كأس العالم 2026 ضمن المجموعة السابعة، إلى جانب منتخب بلجيكا ومنتخب نيوزيلندا ومنتخب مصر، في واحدة من أكثر مجموعات البطولة ترقبًا.

وضمت قائمة منتخب إيران لمعسكر شهر مارس الجاري كل من: علي رضا بيرانفند - سيد حسين حسيني - بايام نظام - محمد خليفة - علي نعمتي - حسين أبارجوي - شجاع خليل زاده - سامان فلاح - حسين كنعاني - دانيال إيري - إحسان حاج صافي - ميلاد محمدي - أبو الفضل جلالي - صالح حرداني - رامين رضائيان - دانيال إسماعيل فار - سعيد عزت الله - محمد جرباني - أوميد نورافكان - سامان قدوس - أمير محمد رزاقنية - محمد محبي - مهدي قائدي - مهدي ترابي - هادي حبيبي نجاد - مهدي طارمي - أمير حسين محمودي - علي رضا جهانبخش - علي جولزاده - مهدي هاشم نجاد - علي علي بور - شهريار موجانلو - أمير حسين زاده - إحسان محروقي - دينيس إيكرت.

إيران ترفض إقامة مباريات المنتخب في الولايات المتحدة

وفي وقت سابق، أكد مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، أن منتخب بلاده لا يرى إمكانية خوض مبارياته على الأراضي الأميركية في الوقت الحالي، مشيرًا إلى تصريحات سابقة للرئيس الأميركي دونالد ترامب تتعلق بعدم ضمان أمن البعثة الإيرانية، موضحاً أن المفاوضات جارية مع الفيفا لإقامة مباريات المنتخب الإيراني في المكسيك كبديل محتمل، في محاولة لضمان مشاركة آمنة ومستقرة خلال البطولة.

وتصاعدت الشكوك بشأن مشاركة إيران مع استمرار النزاع، خاصة أن البطولة ستُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك اعتبارًا من 11 يونيو، حيث كان من المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني مباراتين في دور المجموعات بمدينة لوس أنجلوس، وأخرى في سياتل.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد العمليات العسكرية منذ أواخر فبراير، مع تبادل الضربات بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، وهو ما أثار شكوكًا حول إمكانية مشاركة المنتخب الإيراني، خاصة بعد تصريحات سابقة لوزير الرياضة استبعد فيها حدوث ذلك.