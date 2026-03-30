الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن رؤية رؤساء شركات بترول للتعاون مع مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 مارس 2026 06:34 مساءً - شهدت فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026" في نسخته التاسعة بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره رئيس قبرص، والمُنعقد خلال الفترة من 30 مارس وحتى 1 أبريل 2026 بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية ومركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، عرض فيلم تسجيلي عن رؤية عدد من رؤساء شركات البترول والغاز العالمية عن التعاون مع مصر والاستثمار بها.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن برنامج حفل الافتتاح استُهِلَ بعرض فيلم تسجيلي عن مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026"، ثم استمع السيد الرئيس إلى كلمة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وكلمة السيد جون كريستمان الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي الأمريكية، ثم تم الاستماع إلى كلمة مسجلة للسيد جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربي، تلتها كلمة للسيدة ديتا جوول المدير العام للطاقة بالمفوضية الأوروبية.