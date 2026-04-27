الزمالك يفقد نقطتين ويتعادل سلبيًا مع إنبى فى صراع المنافسة على الدورى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 أبريل 2026 08:28 مساءً - تعادل فريق الزمالك سلبيًا مع إنبي، ليفقد نقطتين فى صراع الدورى، وذلك فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مرحلة حسم لقب الدورى.

ومع بداية المباراة ضغط إنبي على دفاعات الزمالك، وهدد مرمى الفريق الأبيض بفرصتين خطيرتين تصدي لهم عمر جابر ومهدى سليمان.

وألغى التسلل هدف سجله أحمد كالوشا لاعب إنبي، بعد كرة ثابتة سددها زياد كمال وسقطت من يد مهدى سليمان ليسكنها كالوشا الشباك فى الدقيقة 17 من عمر المباراة.

وشهدت الدقيقة 27 تعرض عمر جابر لإصابة عضلية، ليتم استبداله ودخول محمد إبراهيم فى أول تبديل اضطرارى.

وأهدر حامد عبد الله فرصة أخرى لإنبي بعدما سدد الكرة فى رأس محمد شحاتة فى الدقيقة 33، واحتسب الحكم 5 دقائق وقتل بدل ضائع سيطر فيم الزمالك علي الكرة.

ودفع معتمد جمال بالثنائى أحمد فتوح وناصر منسى بدلاً من أحمد ربيع وسيف الجزيرى فى مواجهة إنبي، مع بداية الشوط الثاني، وفى أول ربع ساعة من الشوط ضغط الزمالك وأهدر أكثر من فرصة محققة.

وواصل الزمالك الضغط وأهدر لاعبوه العديد من الفرص التى مثلت خطورة على مرمى بودى سمير حارس إنبي.

وأجرى معتمد جمال المدير الفنى للزمالك، تبديل بخروج عبد الله السعيد ودخول محمد السيد فى الدقيقة 77، ثم خرج خوان بيزيرا ودخل عدى الدباغ فى الدقيقة 82.

وفى الدقيقة 85 شارك محمود كهربا لاعب إنبي بدلاً من على محمود، واحتسب الحكم 6 دقائق وقت بدل ضائع.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، فيما حين يحتل إنبي المركز السادس برصيد 36 نقطة.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" - عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد ربيع – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: خوان بيزيرا – سيف الجزيري – شيكوبانزا.

تشكيل إنبي

حارس المرمى: عبد الرحمن سمير

خط الدفاع: أحمد صبيحة - أحمد كالوشا - محمد شرقية - مروان داوود

خط الوسط: زياد كمال - أحمد العجوز - علي محمود - حامد عبد الله - محمد حتحوت

المهاجم: أقطاي عبد الله.