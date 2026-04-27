إمام عاشور على الدكة.. شريف وطاهر يقودان هجوم الأهلى أمام بيراميدز ضمن منافسات الجولة الرابعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 أبريل 2026 08:28 مساءً - أعلن ييس توروب المدير الفني لفريق الأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته مع بيراميدز في في المباراة التي تجمعهما اليوم الاثنين على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة حسم لقب بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي، مصطفى شوبير في حراسة المرمى، محمد هاني وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا في الدفاع، مروان عطية وإليو ديانج ومحمود تريزيجيه في الوسط، وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: حمزة علاء ومحمد علي بن رمضان ومحمد شكري وأشرف بن شرقي وهادي رياض وإمام عاشور وأحمد عيد ومروان عثمان وعمر معوض.

اللقاء يحمل الرقم 20 في تاريخ لقاءات الأهلي وبيراميدز بالمسابقة، سبق للأهلي أن التقى مع بيراميدز باسمه القديم «الأسيوطي»، بعد صعوده للدوري الممتاز المرة الأولى في تاريخه موسم 2014-2015.

كانت المباراة الأولى في 24 أكتوبر 2014، وانتهت بالتعادل دون أهداف، وآخر مباراة في 30 أغسطس 2025، وانتهت بفوز بيراميدز بهدفين للاشئ. وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في ثماني مباريات، وفاز بيراميدز في خمس مباريات، وتعادل الفريقان في ست مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 25 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 5- صفر موسم 2014-2015، وبنتيجة 3- صفر مرتين، وفاز بيراميدز بنتيجة 3- صفر مرة واحدة.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، عمرو السولية ووسام أبو علي برصيد ثلاثة أهداف لكل منهما، ومؤمن زكريا ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة وعبد الله السعيد برصيد هدفين لكل منهم.