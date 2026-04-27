وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة على هامش افتتاح البطولة الأفريقية بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 أبريل 2026 08:28 مساءً -

التقى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، نيناد لالوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، وذلك على هامش مراسم افتتاح البطولة الأفريقية للمصارعة (الرومانية والحرة والنسائية والشاطئية)، والتي تستضيفها مصر على الصالة المغطاة باستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية خلال الفترة من 25 أبريل حتى 5 مايو 2026، بمشاركة 31 دولة أفريقية.

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والاتحاد الدولي للمصارعة لتطوير اللعبة في مصر والقارة الأفريقية، ونشر ممارستها بين الشباب، كما استعرض الجانبان آليات دعم الأبطال المصريين والأفارقة وتوفير أحدث برامج التدريب العالمية، بما يضمن استدامة التفوق القاري والدولي.

وفي هذا السياق، أكد وزير الشباب والرياضة أن استضافة هذه البطولة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم الكامل للرياضة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي لاستضافة البطولات الكبرى.

وأشار جوهر نبيل إلى أن تواجد قيادات الاتحاد الدولي في الافتتاح يعكس ثقة المجتمع الرياضي الدولي في قدرة الدولة المصرية على إنجاح الأحداث الرياضية القارية.

ومن جانبه، أعرب "نيناد لالوفيتش" عن سعادته بالتواجد في مصر، مشيداً بحفاوة الاستقبال ودقة التنظيم الذي تشهده البطولة الأفريقية، مؤكداً أن مصر باتت وجهة عالمية لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية ومنشآت رياضية مطورة وفقاً لأعلى المعايير الدولية، وهو ما ظهر جلياً في تجهيزات البطولة.