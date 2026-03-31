ضحية اللايك والشير: سقوط بلوجر من الطابق الـ13 أثناء تصوير فيديو على تيك توك

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 05:24 مساءً - كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات ما تم تداوله بعدد من الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن وفاة صانعة محتوى إثر سقوطها من أعلى أحد الفنادق المهجورة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 28 الجارى تبلغ لقسم شرطة الأهرام بسقوط إحدى الفتيات من علو بأحد الفنادق "مهجور- غير مستغل" كائن بدائرة القسم.. وبإجراء التحريات تبين قيام المتوفاة و(آخرون – مقيمين بالإسكندرية) بالإتفاق مع (حارسى الفندق) للدخول للفندق مقابل مبلغ مالى لتصوير مقطع فيديو لنشره على مواقع التواصل الإجتماعى لتحقيق نسب مشاهدات مرتفعة، ولدى قيامهم بتصوير المقطع من شرفة بالطابق الثالث عشر إختل توازن المذكورة مما أدى لسقوطها ووفاتها.. وبسؤال شهود الواقعة أيدوا ما سبق ولم يتهموا أحد أو يشتبهوا فى وفاتها جنائياً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق إعمالاً لشئونها.