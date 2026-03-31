شيخ الأزهر يستقبل السفير الإماراتى لبحث تعزيز التعاون المشترك

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 08:16 مساءً - استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، بمشيخة الأزهر، السفير حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

وخلال اللقاء، رحب فضيلة الإمام الأكبر بالسفير الإماراتي، مؤكدًا عمق العلاقات التي تربط الأزهر بدولة الإمارات العربية المتحدة، وما تشهده هذه العلاقات من تطورٍ مستمرٍّ في مختلف المجالات. وجدد فضيلته إدانة الأزهر للاعتداءات غير المبررة على المنشآت المدنية بدولة الإمارات والدول الخليجية ودول المنطقة، وتعريض المدنيين للخطر، داعيًا المولى عز وجل أن يرزق بلادنا ومنطقتنا الأمن والأمان والسكينة والاستقرار.

من جانبه، عبَّر السفير الإماراتي عن سعادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، وتقدير بلاده لجهود الأزهر في نشر صحيح الدين وتعزيز ثقافة السلام العالمي والأخوة الإنسانية، مؤكدًا حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز التعاون مع الأزهر الشريف، والاستفادة من مكانته العالمية ومنهجه الوسطي في مواجهة الفكر المتطرف وترسيخ قيم السلام والتعايش بين الشعوب، وتجنيب شعوب المنطقة والعالم ويلات الصراعات والحروب.