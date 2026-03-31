تركيا تنفى استخدام قواعدها الجوية فى حرب إيران وتؤكد : صور قديمة لتدريبات روتينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 11:17 مساءً - أكد بيان من مركز مكافحة التضليل الإعلامي بادارة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية، إن الادعاءات المتداولة على  بعض حسابات التواصل الاجتماعى بأن "طائرات القاذفات الأمريكية من طرازB-1B لانسر لا تزال تهبط وتقلع من  قاعدة إنجرليك الجوية"  تتضمن معلومات مضللة.

وقال البيان، إن الصور ومقاطع الفيديو المتداولة قديمة وتتعلق بتدريبات روتينية مُخطط لها. وهي ليست حديثة ولا علاقة لها بالنزاعات الإقليمية الراهنة.

 

وأضاف البيان، أن عرض صور من سنوات مضت وكأنها حديثة هو عملية تضليل مُتعمدة تهدف إلى تقويض موقف تركيا السلمي في المنطقة وتصوير بلادنا كجزء من النزاعات الحالية.

 

وختم البيان بالقول: "نحث مواطنينا بشدة على عدم تصديق الادعاءات الصادرة عن مصاد ر غير موثوقة والمحتوى المُضلل الذي يهدف إلى التحريض".

 

البيان الصادر عن تركيا

 

 

امير السيد

