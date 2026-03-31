بدء مباراة منتخب مصر ضد إسبانيا على ملعب إسبانيول

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 11:17 مساءً - انطلقت الآن صافرة بداية مباراة منتخب مصر ونظيره منتخب إسبانيا على ملعب «آر سي دي إي»، معقل فريق إسبانيول بمدينة برشلونة في التاسعة مساء اليوم، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

تشكيل منتخب مصر أمام إسبانيا

حراسة المرمى: مصطفي شوبير

رباعي الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، وأحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، وإمام عاشور

في الهجوم: أحمد سيد زيزو، إسلام عيسي، وعمر مرموش

وعلى دكة البدلاء: محمد الشناوي - مهدي سليمان - محمد علاء - طارق علاء - حسام عبد المجيد - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - خالد صبحي - أحمد نبيل كوكا - محمود صابر - محمود تريزيجيه - إبراهيم عادل - هيثم حسن - ناصر منسي - مصطفى محمد.

تشكيل منتخب إسبانيا ضد مصر

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: بيدرو بورو - كريستيان موسكيرا - دين هاوسن - أليخاندرو جيرمالدو.

الوسط: كارلوس سولير - بابلو فورنالس - داني أولمو.

الهجوم: لامين يامال - فيران توريس - أندر بارينيتشيا.

منتخب مصر يهزم السعودية برباعية

وحقق المنتخب الوطني المصري فوزًا مستحقًا على مضيفه المنتخب السعودي برباعية دون رد، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء يوم الجمعة الماضي، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026، وسجل رباعية المنتخب المصري كل من إسلام عيسى (ق 4) ومحمود حسن تريزيجيه (ق 16)، وأحمد سيد "زيزو" (ق 44)، وعمر مرموش (ق 56).

حكم مباراة مصر وإسبانيا

ويتولى طاقم حكام بلغارى قيادة المباراة تحكيميا بقيادة جورجى كاباكوف.

الجدير بالذكر أن مواجهة اليوم ستكون الثانية بين العملاقين اللذين التقيا من قبل بتاريخ 6 مارس 2006 على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو الخاص بنادي التشي وتمكن المنتخب الإسباني من التفوق (2 – 0) بصافرة الإيطالي ستيفانو فارينا وسجل له راؤول جونزاليس في الدقيقة 14 وخوسيه أنتونيو رييس في الدقيقة 57 في توقيت كان يقود منتخب مصر المدرب الكبير حسن شحاتة ومنتخب إسبانيا المخضرم التاريخي لويس أراجونيس.

منتخب إسبانيا الأول عالميا

لقاء اليوم يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة للمنتخب الإسباني المصنف الأول أوروبيا وعالمياً برصيد 1879.12 نقطة وبطل أوروبا 4 مرات (1964 ، 2008 ، 2012 ، 2024) ، حيث يُدرك مديره الفني لويس دي لا فوينتي أنه يواجه مدرسة عربية أفريقية كبيرة قد ترسم ملامح خطة لعب "لاروخا" أمام الثنائي السعودية وكاب فيردي في المجموعة الثامنة لكأس العالم التي تضم كذلك منتخب أوروجواي بكل نسختي 1930 و1950.

منتخب مصر فى المركز الـ29

أما منتخب مصر الشهير بـ"الفراعنة" أصحاب المقام الرفيع في قارة أفريقيا برصيد 7 ألقاب (1957، 1959 ، 1986 ، 1998 ، 2006 ، 2008 ، 2010) وأصحاب المركزالخامس أفريقياً والـ 29 عالمياً برصيد 1560.52 نقطة ، فيدخلون اللقاء بهدف اكتساب الخبرات وتحقيق نتيجة إيجابية لرفع المعنويات قبل كأس العالم.