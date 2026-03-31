متحدث الصحة العالمية: لا يوجد حتى الآن أى تسريبات إشعاعية فى المنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 11:17 مساءً - أكد طارق ياساريفيتش المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية في جنيف، عدم رصد أي تسرب إشعاعي حتى الآن جراء الهجمات التي طالت بعض المنشآت النووية، محذرة في الوقت ذاته من تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في المنطقة نتيجة الاستهداف المباشر للمستشفيات وتعطل سلاسل الإمداد الطبي.

وقال طارق ياساريفيتش، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية في جنيف، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج الحياة اليوم، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، إن دور المنظمة يتركز منذ عقود على تقديم الإرشادات للدول حول كيفية الاستعداد لمواجهة المخاطر النووية والإشعاعية.

وأوضح ياساريفيتش أنه على الرغم من تعرض عدة منشآت نووية لهجمات مؤخراً، إلا أنه وفقاً للتقارير المعنية بالطاقة الدولية، لم يتم تسجيل أي مستويات من التسرب الإشعاعي حتى اللحظة، وشدد على أنه في حال حدوث أي تسرب، فإن المنظمة تمتلك بروتوكولات لتقييم الموقف وتقديم الدعم اللازم لحماية البشرية من تداعياته.

تفاقم الأزمة الصحية

وفي سياق متصل، أشار المتحدث الأممي إلى التحديات الكارثية التي يواجهها القطاع الصحي حالياً بسبب العمليات العسكرية الدائرة في المنطقة، وأكد أن استهداف المستشفيات أدى إلى صعوبة بالغة في تلقي المصابين للعلاج الطبي، فضلاً عن التأثير المدمر على سلاسل الإمداد والإنتاج الطبي، مما يضاعف من حجم الكارثة الإنسانية.

واختتم ياساريفيتش تصريحاته بالإعراب عن أمله في ألا تنزلق الأمور نحو كارثة إشعاعية تؤدي إلى تفاقم المشكلة وإصابة أعداد أكبر من سكان المنطقة، مؤكداً أن الخطر الأكبر حالياً يكمن في انهيار المنظومة الصحية وصعوبة إنقاذ الأرواح.