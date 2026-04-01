الرئيس السيسى يبحث مع رئيس وزراء العراق تضافر الجهود الرامية لوقف التصعيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 أبريل 2026 03:30 مساءً - أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا بمحمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيقة.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التطورات الإقليمية الراهنة، حيث أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية الرامية لوقف التصعيد الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، واحتواء آثار الحرب الجارية، وتجنيب المنطقة المزيد من انعدام الاستقرار أو الدخول في حالة من الفوضى الشاملة.