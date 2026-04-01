رئيس وزراء العراق للرئيس السيسى: نثمن موقف مصر المساند لأمن واستقرار بغداد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 أبريل 2026 03:30 مساءً -

أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا بمحمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيقة.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التطورات الإقليمية الراهنة، حيث أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية الرامية لوقف التصعيد الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، واحتواء آثار الحرب الجارية، وتجنيب المنطقة المزيد من انعدام الاستقرار أو الدخول في حالة من الفوضى الشاملة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد دعم مصر لأمن واستقرار العراق الشقيق وللجهود الرامية لتجنيب العراق أي صراعات أو توترات إقليمية تؤثر على أمنه واستقراره، كما شدد الرئيس على دعم ومساندة مصر لأمن سائر الدول العربية، ورفضها التام للمساس بسيادة تلك الدول الشقيقة ولأية محاولات للعبث باستقرارها أو بمقدرات شعوبها أو تهديد سلامتها الإقليمية.

وذكر المتحدث الرسمي، أن رئيس الوزراء العراقي ثمن موقف مصر المساند لأمن واستقرار العراق، مشيرًا في هذا الإطار إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية من أجل الحفاظ على سيادة البلاد في ظل ما تشهده المنطقة من توترات.

وفي هذا الصدد، بحث الرئيس السيسى ورئيس الوزراء العراقي سبل تكثيف الجهود من أجل تعزيز وحماية أمن الدول العربية وصون سيادتها واستقرارها في مواجهة التحديات الراهنة، واتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين تعزيزاً للأمن والاستقرار الإقليمي.