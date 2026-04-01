تقديرا لجهوده في استقرار الأمن العربي.. مجلس وزراء الداخلية العرب يمنح الرئيس السيسي وسام الأمن العربي الممتاز

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 أبريل 2026 04:23 مساءً - منح مجلس وزراء الداخلية العرب، خلال جلسته المنعقدة في الأول من أبريل الجاري، الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام «الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة»، والذي يُعد من أرفع الأوسمة العربية في مجال الأمن.

وجاء هذا التكريم تقديرًا للجهود التي بذلها الرئيس في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، ودوره في تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

ويعكس منح الوسام تقديرًا عربيًا واسعًا للنهج الذي تتبعه مصر في دعم استقرار المنطقة، وترسيخ التعاون بين الدول العربية، بما يسهم في الحفاظ على وحدة الصف العربي.

كما يُعد هذا التكريم تأكيدًا على أهمية الدور القيادي الذي تقوم به مصر في القضايا الأمنية الإقليمية، وتثمينًا لجهودها المستمرة في تعزيز الأمن الجماعي العربي برؤية استراتيجية قائمة على الاستقرار والتنمية.