فيديو "قفلوا عليا القهوة" يورط صاحبه.. الأمن يضبط شابًا ادعى احتجازه ببورسعيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 أبريل 2026 04:23 مساءً - فى إطار كشف ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر بقيام مالك أحد المقاهى ببورسعيد بإحتجازه عن طريق الخطأ داخل المقهى عند حلول وقت الإغلاق.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على النشر (مقيم بدائرة قسم شرطة العرب) ، وبمواجهته أقر بقيامه بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه ونشره على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى على سبيل المزاح ولزيادة نسب المشاهدات وأعداد المتابعين على صفحته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.