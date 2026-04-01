​صحة القاهرة: استقرار حالة مصابى حريق الزيتون.. والمحافظ يوجه بتوفير الرعاية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 أبريل 2026 04:23 مساءً - ​أكد الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة ومدير مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، أن مصابي الحريق الذي نشب أمس بمصنع للملابس بحي الزيتون في حالة صحية مستقرة، وأوضح "مدكور" أن المصابين يعانون من حروق متفاوتة ومشاكل في الجهاز التنفسي نتيجة استنشاق الأدخنة، مشيراً إلى أنهم يتلقون البروتوكول العلاجي اللازم وفي طريقهم للتماثل للشفاء.

​تفاصيل ضحايا الحادث وتوجيهات المحافظ

​تأتي هذه التصريحات في أعقاب الحادث الأليم الذي تابعه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ميدانياً، حيث أسفرت المعاينة الأولية والتقارير الطبية عن وقوع 3 حالات وفاة وإصابة شخصين آخرين، وكان محافظ القاهرة قد وجه بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وتوفير الدعم الكامل لأسر المتوفين في هذا الحادث.

​السيطرة على حريق عقار "سرايا القبة" بالزيتون

​وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة قد نجحت في السيطرة الكاملة على النيران التي اندلعت بمصنع ومخزن للملابس كائن بالدور الأرضي بالعقار رقم 4 بشارع سرايا القبة بحي الزيتون. وقد انتقل لموقع الحادث محافظ القاهرة واللواء محمد يوسف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، للإشراف على عمليات الإطفاء والتبريد لضمان عدم تجدد النيران مرة أخرى.

​تحركات أجهزة الطوارئ وفصل المرافق

​بدأت الواقعة بتلقي مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بلاغاً بنشوب الحريق في عقار سكني مكون من 12 طابقاً. وعلى الفور، تم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء و10 سيارات إسعاف، مع اتخاذ إجراءات احترازية سريعة تضمنت فصل كافة المرافق (الكهرباء والغاز) عن العقار والمنطقة المحيطة لضمان سلامة السكان، فيما تباشر الأجهزة المعنية تحقيقاتها للوقوف على الأسباب الفنية لاندلاع الحريق.