وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجامبي تعزيز التعاون الثنائي وتكثيف التنسيق المشترك

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 أبريل 2026 04:23 مساءً - استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأربعاء الأول من إبريل، السيد سيرين مودو نجي، وزير خارجية جمهورية جامبيا، على هامش الاجتماع الوزاري للدول الأفريقية الرائدة في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتكثيف التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أشاد الوزير عبد العاطي بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، معرباً عن التطلع لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها في مختلف المجالات، مؤكداً أهمية زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وعقد اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت ممكن، داعياً إلى فتح آفاق أوسع أمام الشركات المصرية والقطاع الخاص للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق الجامبي، والاستفادة من الفرص التي تتيحها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، مشدداً على أهمية مشاركة الشركات الجامبية والقطاع الخاص في منتدى الأعمال الذي سيتم تنظيمه على هامش قمة منتصف العام التنسيقية المقرر عقدها في مدينة العلمين في شهر يونيو القادم.

كما أكد الوزير عبد العاطي الحرص على المساهمة في تنفيذ الخطط التنموية الوطنية في جامبيا خاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والطرق، والزراعة والصناعات الغذائية والدوائية، والاستعداد لدعم جهود بناء القدرات في جامبيا من خلال البرامج التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية للدبلوماسيين الجامبيين، وبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات المصرية وجامعة جامبيا، لا سيما في مجالات الطب والهندسة

في ذات السياق، تناول اللقاء تبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع الإقليمية في القارة الأفريقية، خاصة في منطقة الساحل الأفريقي، وسبل دعم جهود إرساء الأمن والاستقرار والتنمية، حيث أكد وزير الخارجية استعداد مصر لنقل خبراتها في مكافحة الإرهاب من خلال تكثيف الدورات التدريبية للكوادر العسكرية والأمنية لدول منطقة الساحل ودعم المقاربة الشاملة التي تشمل الجوانب الفكرية عبر جهود الأزهر الشريف. واتفق الوزيران على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم العمل الأفريقي المشترك.