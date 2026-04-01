الأرصاد .. رياح تتجاوز 70 كيلومترا فى الساعة وانخفاض الرؤية لأقل من 500 متر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 أبريل 2026 05:20 مساءً - تشهد البلاد تقلبات جوية ملحوظة بدأت منذ فجر اليوم، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس، مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة من خفيفة إلى غزيرة على عدد من المحافظات، مع نشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وانخفاض كبير في مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر نائب مدير المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن السحب المنخفضة والمتوسطة محملة بالأمطار بدأت في التأثير على محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، ثم امتدت إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد مثل الفيوم وبني سويف، مشيرة إلى أن شدة الأمطار من المتوقع أن تزداد تدريجيا مع تقدم ساعات اليوم، لتصبح متوسطة إلى غزيرة خلال فترات المساء والليل.

وأضافت نائب مدير المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الحالة الجوية الحالية تتسم بالتنوع بين الأمطار ونشاط الرياح المحملة بالرمال والأتربة، خاصة في غرب مطروح حيث سجلت سرعة الرياح أكثر من 80 كيلومترا في الساعة، مع انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 100 متر، مؤكدة أن هذه الرياح ستتقدم تدريجيا لتؤثر على مناطق الوجه البحري والقاهرة الكبرى والصحراء الغربية وشمال وجنوب الصعيد ومحافظة الوادي الجديد، مع توقعات بهبات رياح تتجاوز 70 كيلومترا في الساعة وانخفاض الرؤية لأقل من 500 متر.

وأشارت الدكتورة إيمان شاكر، إلى أن حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط تتأثر بشكل محدود، مع ارتفاع الأمواج إلى نحو 2.5 إلى 3 أمتار، موضحة أن التأثير الرئيسي يتمثل في انخفاض الرؤية نتيجة الأمطار والأتربة وليس في ارتفاع الأمواج.

وأكدت الدكتورة إيمان شاكر نائب مدير المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود تنسيق مستمر مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية والدفاع المدني وجميع الجهات المعنية، لمتابعة تطورات الحالة الجوية وإبلاغها أولا بأول، لافتة إلى أن هذا التنسيق ساهم في اتخاذ قرارات احترازية مثل تعطيل الدراسة في بعض المحافظات حفاظا على سلامة المواطنين والطلاب.

كما شددت الدكتورة إيمان شاكر نائب مدير المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، على ضرورة التزام المواطنين بمتابعة النشرات الجوية الرسمية، وتجنب التواجد أسفل اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة والأشجار، وعدم ركن السيارات في أماكن معرضة للسقوط، مع الحذر من التعرض المباشر للبرق والرعد، حفاظا على سلامتهم خلال هذه التقلبات الجوية.