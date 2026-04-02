وزير الخارجية يؤكد لكبير مستشارى ترامب أهمية إطلاق مسار سياسى للحفاظ على وحدة السودان

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 أبريل 2026 06:30 مساءً -

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية اليوم الخميس، في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين مصر والولايات المتحدة.

تناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أشاد الجانبان بعمق الشراكة الاستراتيجية وما تحققه من مصالح مشتركة في مختلف المجالات، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، معربين عن تطلعهما إلى مواصلة تطوير العلاقات الثنائية بما يحقق المنفعة المتبادلة.

وتطرق الاتصال إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، حيث أكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الداعي إلى خفض الصعيد والتهدئة وتغليب المسار الدبلوماسي من خلال المفاوضات، منوها في هذا الإطار إلى أن التمادي في التصعيد ينذر بعواقب وخيمة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين. كما أكد أن تغليب مسار التهدئة والحوار يمثل الخيار الوحيد لتجنيب الإقليم مخاطر الانزلاق نحو فوضى شاملة، مشيرًا إلى الجهود الصادقة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد وإنهاء الحرب.

وفيما يتعلق بالأوضاع في السودان، شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، ودعم مؤسساته الوطنية، ورفض إنشاء أية كيانات موازية، فضلًا عن أهمية إطلاق مسار سياسي بملكية سودانية خالصة لوضع حد للصراع. كما أكد على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية كخطوة تمهيدية نحو وقف مستدام لإطلاق النار، بما يسمح بنفاذ المساعدات الإنسانية وتخفيف معاناة الشعب السوداني. وأدان وزير الخارجية كافة الانتهاكات ضد المدنيين في السودان، باعتبارها تمثل خرقًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، مؤكدًا ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية.