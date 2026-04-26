ماكرون يشدد على إعادة فتح هرمز.. وتوتال إنرجيز تحذر من نقص الطاقة

دبي - احمد فتحي في الأحد 26 أبريل 2026 01:10 مساءً - _ أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم السبت 25 أبريل، أنه يركز على الجهود المبذولة لإعادة ⁠فتح مضيق هرمز، وذلك بعد يوم من تحذير الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز من حدوث نقص عالمي في الطاقة إذا استمرت الحرب على إيران خلال الأشهر المقبلة.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في أثينا إن القلق الناجم عن الضبابية الجيوسياسية يمكن أن يؤدي في حد ذاته ⁠إلى نقص ‌في الطاقة.

وأضاف “هدفنا يكمن في تحقيق إعادة فتح كاملة ⁠للمضيق خلال الأيام والأسابيع المقبلة بما يتماشى مع القانون الدولي ويضمن حرية الملاحة دون دفع رسوم من أجل العبور.. حينها يمكن أن تعود الأمور تدريجياً إلى طبيعتها”.

وطالب باتريك بويان، ​الرئيس التنفيذي ⁠لشركة ​توتال إنرجيز، أمس الجمعة بإعادة ​فتح المضيق، الذي يمر عبره ‌عادة نحو خُمس ⁠إمدادات العالم من النفط والغاز.

وتعطلت حركة الملاحة عبر ​المضيق، وهو أيضاً مساراً رئيسياً لنقل السلع ومنها الأسمدة والأدوية، بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على ⁠إيران، إذ استولت ​طهران على سفن حاويات، بينما تفرض واشنطن حصاراً على الموانئ ​الإيرانية.

وقال بويان في المؤتمر الدولي للسياسات في شانتيي ⁠قرب ​باريس “إذا استمر الوضع شهرين أو ثلاثة أشهر أخرى، فسنبدأ في الدخول إلى عالم يعاني من ندرة الطاقة، وهو ما تعاني منه الدول الآسيوية بالفعل.. لا يمكن السماح ببقاء 20 بالمئة من احتياطيات النفط والغاز في العالم معزولة وغير متاحة دون عواقب وخيمة”.

وأعلنت أكثر من ​12 دولة استعدادها ​للانضمام إلى مهمة دولية بقيادة فرنسا وبريطانيا لتأمين حركة الملاحة في المضيق عندما تسمح الظروف بذلك، حتى مع قول الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب إنه لا يحتاج إلى مساعدة الحلفاء.

وقال ماكرون اليوم “كلنا في نفس القارب، ‌وهو ليس قارباً اخترناه، إن جاز التعبير. نحن ضحايا الجغرافيا السياسية وهذه الحرب التي اندلعت قبل عدة أشهر”.

