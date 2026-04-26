من هي رشا عزت؟ تفاصيل الزوجة الثالثة لعمرو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 أبريل 2026 03:33 مساءً - تصدرت صور الإعلامي المصري عمرو أديب مع ابنته آسيا محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد أول ظهور علني لها، ما أثار حالة واسعة من الجدل والتساؤلات بين الجمهور، وبدت آسيا في الصور بإطلالة بسيطة برفقة والدها، حيث لفتت الأنظار بسرعة بسبب الشبه الكبير في الملامح بينهما، خاصة في تعبيرات الوجه ونظرة العين.

هذا الظهور المفاجئ فتح بابًا واسعًا للنقاش حول الحياة العائلية للإعلامي الشهير، الذي عُرف دائمًا بتحفظه الشديد فيما يتعلق بأسرته، واعتبر كثيرون أن ظهور آسيا يمثل لحظة نادرة تكشف جانبًا شخصيًا ظل بعيدًا عن الأضواء لسنوات طويلة، ما دفع اسمها إلى تصدر قوائم البحث في وقت قياسي.

من هي رشا عزت الزوجة الثالثة لعمرو أديب ووالدة آسيا؟

كشفت المعلومات المتداولة أن والدة آسيا هي الإعلامية رشا عزت، التي تُعد الزوجة الثالثة في حياة عمرو أديب، وتشير التقارير إلى أن زواجهما تم في نطاق ضيق بعيدًا عن الإعلام، حيث فضلت رشا الابتعاد عن الظهور العام وعدم استغلال شهرة زوجها.

وعلى عكس زيجاته الأخرى، بقيت هذه العلاقة بعيدة عن التداول الإعلامي لفترة طويلة، وهو ما يفسر حالة الدهشة التي صاحبت ظهور ابنتهما لأول مرة، كما أن رشا عزت لم تكن من الشخصيات التي تحرص على الحضور في المناسبات العامة، الأمر الذي جعلها شخصية غير معروفة نسبيًا لدى قطاع واسع من الجمهور.

عدد زوجات عمرو أديب وأبرز تفاصيل حياته العائلية

عاد الحديث مجددًا حول الحياة الشخصية للإعلامي عمرو أديب، خاصة فيما يتعلق بزيجاته السابقة، حيث تشير تقارير إعلامية إلى أنه تزوج أربع مرات، كانت الزوجة الأولى أماني سوكا، وهي من خارج الوسط الإعلامي، وأنجب منها ابنه الأكبر خالد.

أما الزوجة الثانية فهي الإعلامية لميس الحديدي، والتي استمر زواجهما لسنوات طويلة وأثمر عن ابنهما نور، قبل أن ينفصلا مؤخرًا بعد علاقة دامت لعقود.

ثم جاءت زيجاته اللاحقة، ومن بينها رشا عزت والدة آسيا، بالإضافة إلى تقارير تشير إلى ارتباطه بسيدة الأعمال دينا طلعت.

ويؤكد مراقبون أن ظهور آسيا لم يكن مجرد حدث عابر، بل أعاد تسليط الضوء على جانب خفي من حياة عمرو أديب، وكشف كيف نجح لسنوات في إبقاء تفاصيل أسرته بعيدًا عن الأضواء رغم شهرته الواسعة.