الشيوخ يرفع الجلسة العامة.. والمجلس يعود للانعقاد غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 أبريل 2026 05:32 مساءً - رفع المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، على أن تُستأنف أعمالها غدًا الاثنين.

وخلال الجلسة، وافق المجلس على إحالة عدد من طلبات المناقشة العامة إلى لجنة الشباب والرياضة، وذلك لدراستها وإعداد تقرير شامل بشأنها، حيث تضمنت الطلبات ملفات تطوير مراكز الشباب، وتقييم نتائج مشاركة البعثة الأوليمبية، إلى جانب سبل مواجهة ظاهرة إعلانات المراهنات.

كما شهدت الجلسة استعراض طلبات المناقشة العامة من قبل مقدميها، تلاها فتح باب النقاش أمام الأعضاء لطرح رؤاهم وملاحظاتهم حول القضايا المطروحة، ثم أعقب ذلك رد وتعقيب الدكتور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، على ما أثير من تساؤلات ومداخلات.