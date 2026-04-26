سلطات كاليفورنيا عن مطلق النار في البيت الأبيض : شخص غير معروف للأجهزة الأمنية وليس لديه سجل جنائى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 أبريل 2026 11:36 صباحاً - أعلنت سلطات كاليفورنيا، أن مطلق النار فى البيت الأبيض غير معروف للأجهزة الأمنية وليس لديه سجل جنائي، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقال وزير الأمن الداخلي الأمريكي: نجري تحقيقا في حادث إطلاق النار بالبيت الأبيض.

وتقول الشرطة الأمريكية: "نعتقد أن مطلق النار تصرف بشكل منفرد".

‏أفادت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد، بأن المشتبه بإطلاقه النار خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، الذي حضره الرئيس دونالد ترامب، يُدعى "كول توماس ألين" من كاليفورنيا، ويبلغ من العمر 31 عامًا.

وأعلن ترامب أن السلطات الأمنية داهمت شقة المشتبه به في ولاية كاليفورنيا، وذلك بعد إلقاء القبض عليه في واشنطن؛ على خلفية حادث إطلاق النار خلال الحفل.