السهر والوجبات السريعة .. عادات يومية تدمر صحتكِ

في كثير من الأحيان يقوم الإنسان بممارسة بعض العادات التي تبدو بسيطة أو حتى غير مؤثرة، لكنها في الحقيقة تحمل بين الكثير من الأضرار صحية خاصة إذا يتم تطبيق هذه العادات بشكل متكرر، فقد يظن أن السهر لساعات طويلة أو تناول وجبة سريعة بين الحين والآخر أمر عادي ولا يستدعي القلق، لكن المشكلة تكمن في تكرار هذه التصرفات، حيث تتحول هذه الأفعال الصغيرة إلى نمط حياة يؤثر بالسلب على الجسد والطاقة والحالة النفسية. ومع مرور الأيام، يبدأ الجسم في إرسال إشارات تحذيرية قد نتجاهلها، حتى نجد أنفسنا أمام مشكلات صحية يستدعي الالتزام بالأدوية والفحوصات الدورية.

تأثير السهر وقلة النوم على الصحة والحالة النفسية

ومن أبرز هذه العادات اليومية السهر لفترات طويلة، حيث يظن البعض أن السهر يمنحهم وقت إضافي لإنجاز المهام أو الترفيه، لكنه في الحقيقة يستنزف طاقة الجسم بشكل كبير، فالنوم ليس مجرد راحة، بل هو عملية حيوية يقوم خلالها الجسم بإعادة التوازن وإصلاح الخلايا وتنظيم الهرمونات.

وعن تأثير قلة النوم والسهر لساعات طويلة أكد دكتور محمد نور استشاري أمراض الباطنة أن الحرمان من النوم يجعل الإنسان يعاني من ضعف التركيز، وتقلب المزاج، وزيادة التوتر، كما يضعف جهاز المناعة، مما يجعل الجسم أكثر عرضه للأمراض. ومع الاستمرار على هذه العادة لفترة طويلة، قد يؤدي السهر إلى اضطرابات مزمنة مثل الأرق والاكتئاب.

ونصح بضرورة عمل روتين خاص للنوم حتى تنضبط الساعة البيولوجية ويستفيد الجسم من ساعات النوم، وأكد على ضرورة أن تكون ساعات النوم ليلا ولا تقل مدتها عن 8 ساعات متواصلة.

الوجبات السريعة ومشكلات صحية خطيرة

وإذا انتقلنا إلى عادة أخرى لا تقل خطورة تأثير السهر على الجسم، سنجد أن تناول الوجبات السريعة أصبح جزء أساسي من حياة أغلب الشباب وحتى الأطفال، وذلك لسهولة الحصول عليها دون أي تعب أو إرهاق بالإضافة إلى طعمها المغري. لكن هذه الوجبات غالبًا ما تكون غنية بالدهون المشبعة والسكريات والصوديوم، وفقيرة في العناصر الغذائية الأساسية. هذا التنوع الغير متوازن يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول، ومشكلات في القلب.

أشار دكتور محمد نور أن تأثير هذه الوجبات لا يقتصر على فقط على الصحة،بل يؤثر أيضا على مستوى الطاقة حيث يشعر الإنسان بالخمول والكسل بعد تناول هذه الوجبات بدلا من الحصول على الطاقة لاستكمال نشاطه اليومي، بالإضافة إلى تأثير ملحوظ على الحالة النفسية، حيث ترتبط الأنظمة الغذائية غير الصحية بزيادة احتمالات القلق والاكتئاب.

ومع هذا النمط الغذائي غير الصحي، تظهر عادة أخرى تزيد من تعقيد الأمر، وهي إهمال ممارسة الرياضة. فالحركة ليست رفاهية، بل ضرورة للحفاظ على صحة الجسم والعقل. وتؤثر قلة النشاط البدني إلى ضعف اللياقة البدنية، وتراكم الدهون، وتراجع كفاءة الدورة الدموية. كما تؤثر على الصحة النفسية، حيث تساعد الرياضة في إفراز هرمونات السعادة التي تقلل من التوتر وتحسن المزاج. وعندما يغيب النشاط البدني عن الحياة اليومية، يصبح الجسم أكثر عرضة للأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.

الكافيين مشروب الطاقة الوهمي

ولا يمكن الحديث عن العادات الضارة دون التطرق إلى الإفراط في تناول الكافيين، الذي أصبح المشروب المفضل لأغلب الأشخاص خاصة ضغوط العمل والدراسة، وعلى الرغم من أن الكافيين قد يمنح شعور مؤقت باليقظة، إلا أن الإفراط فيه يؤدي إلى اضطرابات النوم وزيادة ضربات القلب والشعور بالقلق.

أكد استشاري أمراض الباطنة أن الاعتماد على هذا النوع من المشروبات بشكل يومي قد يسبب حالة من الإدمان، حيث يصبح الإنسان غير قادر على أداء مهامه دون تناول جرعات متكررة من هذا المشروب مما يجعله يدخل في حلقة من التعب والشهر لا تنتهي.

وإذا كنتي تعتقدين أن الكافيين مرتبط فقط بالشاي والقهوة، فأنتي مخطئة عزيزتي، وذلك لأن المشروبات الغازية تحتوي على نسبة من الكافيين، بالإضافة إلى نسبة عالية من السكر، مما يؤدي إلى زيادة الوزن وارتفاع مستويات السكر في الدم. كما يؤثر الأمر على صحة الأسنان والعظام، وقد تسبب الشعور بالانتفاخ واضطرابات الجهاز الهضمي. والأسوأ من ذلك، أن استهلاكها المستمر قد يرفع من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مما يجعلها خيار غير مناسب للحفاظ على صحة الجسم.

عادات صحية ضروري الالتزام بها

ووسط هذه العادات السلبية التي تتبعها الجميع يخبرنا دكتور محمد نور عن أبرز العادات الصحية التي يمكن اتباعها:

- الحصول على قسط كافي من النوم يوميًا لا يقل عن 7-8 ساعات.

- تناول وجبات غذائية متوازنة تحتوي على الخضروات والفواكه والبروتينات.

- ممارسة الرياضة بانتظام، حتى لو كانت بسيطة مثل المشي اليومي.

- تقليل استهلاك الكافيين واستبداله بالمشروبات الصحية مثل الأعشاب الطبيعية.

- الابتعاد عن المشروبات الغازية واستبدالها بالماء أو العصائر الطبيعية.

- تنظيم الوقت لتقليل التوتر وتحقيق توازن بين العمل والراحة.

- الحرص على شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم.

خلاصة القول

الحفاظ على الصحة ليس أمر يحدث بالصدفة، بل نتيجة لاختيارات يومية قد تبدو بسيطة لكنها تصنع فرقًا كبيرًا. وكلما بدأنا مبكرًا في تصحيح هذه العادات كلما منحنا أجسامنا فرصة أفضل للعيش بحيوية ونشاط، بعيدًا عن المشكلات الصحية التي يمكن تجنبها بسهولة.