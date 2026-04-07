منذ قليل .. صافرات الإنذار تدوى فى مفاعل ديمونا بعد سقوط صواريخ إيرانية بمدينة النقب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 أبريل 2026 10:27 مساءً - دوت صافرات الإنذار في مفاعل ديمونا بمدينة النقب الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، بعد رصد إطلاق صواريخ إيرانية، والتي سقطت بعضها في المنطقة، وفق وسائل إعلام عبرية.

ومنذ قليل، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن استخبارات الحرس الثوري تهديده بأن المنطقة ستطالب رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب في الساعة الثالثة والنصف، فجر الأربعاء، بوقف "هذه الحرب اللعينة"، في إشارة إلى موعد انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي. ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية قائمة أهداف منسوبة للحرس الثوري تتضمن حقل "كاريش" الإسرائيلي للغاز في شرق البحر المتوسط.