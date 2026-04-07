وزير الصحة يبحث مع شركة سانوفي تعزيز التعاون في توطين صناعة اللقاحات ودعم الأمن الصحي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 أبريل 2026 10:27 مساءً - التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مع قيادات شركة «سانوفي» العالمية، على هامش مشاركته في فعاليات قمة «الصحة الواحدة» بمدينة ليون الفرنسية، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال اللقاحات والصحة العامة ودعم تطوير المنظومة الصحية المصرية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء ركز على دعم برامج التطعيم الوطنية وتحسين إتاحة اللقاحات، إلى جانب فرص توطين صناعة اللقاحات في مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الصحي، مع مناقشة رفع كفاءة سلاسل الإمداد وضمان استدامة توفير اللقاحات.

وقال إن الجانبين استعرضا الموقف التنفيذي للتعاون القائم الذي يشمل توريد لقاحات الإنفلونزا الموسمية وشلل الأطفال والالتهاب السحائي والحمى الصفراء، إضافة إلى حملات التوعية المشتركة وبرامج تدريب الكوادر الطبية في الأمراض المزمنة والنادرة وصحة الأم، كما ناقشا توطين تصنيع لقاح الإنفلونزا داخل مصر ونقل التكنولوجيا لتحويل البلاد إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير اللقاحات إلى دول القارة الإفريقية، فضلاً عن تعزيز البحث العلمي والابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي ودعم الاستعداد لمواجهة الأوبئة والطوارئ الصحية.

وأكد المتحدث الرسمي أن اللقاء يعكس حرص الدولة على توسيع الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، بما يسهم في تطوير المنظومة الصحية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق أعلى مستويات الرعاية للمواطنين.







