مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن: أمر كبير سيحدث بعد انتهاء مهلة ترامب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 أبريل 2026 10:27 مساءً - قال رامي جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، إن منشورًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نُشر صباح اليوم على منصة "تروث سوشيال"، أثار تصعيدًا لافتًا، حيث أشار فيه إلى احتمال "موت حضارة بأكملها"، في إشارة إلى الحضارة الإيرانية، ملمحًا إلى أن ذلك قد يحدث خلال ساعات.

وأوضح جبر خلال مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا التصريح دفع الجانب الإيراني إلى الرد بشكل حاد، تمثل في قطع كامل للعلاقات الدبلوماسية وتعليق قنوات الاتصال، التي كانت تُعد الفرصة الأخيرة قبل انتهاء المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق، مضيفا أن هذه المهلة لم يتبقَ عليها سوى أقل من 8 ساعات، وسط توقعات ببدء تطورات كبيرة عقب انتهائها.

وأشار إلى أن الأجواء في واشنطن، سواء على الأرض أو خلف الأبواب المغلقة، توحي بأن الولايات المتحدة تستعد لخطوة تصعيدية، وربما تكون قد بدأت بالفعل منذ أمس، لافتا إلى تصريح سابق لوزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، خلال مؤتمر صحفي، قال فيه: "سنضرب اليوم بقوة، وغدًا ستكون القوة أشد"، وهو ما فُسّر لاحقًا على أنه إشارة إلى ضربات نُفذت بالفعل.

وبيّن جبر أن الولايات المتحدة نفذت، أمس، عدة ضربات استهدفت جزيرة خرج، بلغ عددها نحو 50 ضربة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين.

وفي السياق ذاته، أكد أن الجهود الدبلوماسية شهدت انهيارًا شبه كامل، مشيرًا إلى فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى حل بشأن أزمة مضيق هرمز، نتيجة معارضة كل من روسيا والصين، وقد وجّه المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة انتقادات حادة لهما، معتبرًا أن موقفهما يشجع "نظامًا قمعيًا وحشيًا"، في إشارة إلى النظام الإيراني.