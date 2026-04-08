مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم استغلال الأحداث

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم استغلال الأحداث

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 أبريل 2026 03:30 مساءً - استمراراً لجهود مكافحة جرائم إستغلال الأحداث، فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (4 رجال ، 4 سيدات  لـ 6 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة وبصحبتهم (13حدث) من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول  وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.  

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

