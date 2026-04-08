«الأرصاد»: استقرار حالة الطقس و فرص ضعيفة لسقوط أمطار على القاهرة الكبرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 أبريل 2026 04:23 مساءً - توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقسا باردا في الصباح الباكر ودافئا إلى مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مع أجواء حارة على جنوب الصعيد، وباردة ليلا.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، فى تصريحات للتليفزيون المصري، أن حالة الطقس اليوم تتسم بالاستقرار، مع استمرار بعض الظواهر الجوية الخفيفة التي لا تؤثر على الأنشطة اليومية، مشيرة إلى أن الأمطار التي شهدتها بعض المناطق خلال الأيام الماضية كانت محدودة ولم تعطل الحركة.

فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وامتدادها إلى مناطق من سيناء، مع فرص ضعيفة جدا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري.

نشاط للرياح وانخفاض في الإحساس بالحرارة

ولفتت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، بسرعات تتراوح بين 30 و40 كيلومترا في الساعة، ما يساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، خاصة في فترات الليل، مع احتمالية إثارة بعض الرمال والأتربة في مناطق من الصعيد وسيناء.

تحذيرات من التباين الحراري

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، على ضرورة الانتباه لفارق درجات الحرارة بين فترات النهار والليل، حيث يكون الطقس مائلا للحرارة نهارا وباردا ليلا، مشيرة إلى أهمية ارتداء ملابس مناسبة لهذا التباين لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

استقرار حركة الملاحة البحرية

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البحر المتوسط يشهد حالة معتدلة تسمح بأعمال الصيد والملاحة، بينما يشهد البحر الأحمر وخليج السويس ارتفاعا في الأمواج يتراوح بين 2 إلى 3 أمتار، ما يجعله غير مناسب لأعمال الصيد والملاحة البحرية.