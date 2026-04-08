ضبط سائق «ميكروباص» لتعديه بالسب على عدة فتيات ببني سويف

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 أبريل 2026 03:30 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالتعدى بالسب على عدة فتيات ببنى سويف.

 


 

 

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "الميكروباص" الظاهرة بالصور "سارية التراخيص" وقائدها (سائق "له معلومات جنائية" لا يحمل رخصة قيادة - مقيم بدائرة قسم شرطة بنى سويف) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لحدوث مشادة كلامية بينه وبين عدد من الطالبات حال إستقلالهن السيارة رفقته لرفضه الدخول لأحد المواقف.

 

تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

 

