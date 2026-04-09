ضبط (8) أطنان "رنجة" منتهية الصلاحية داخل مصنع غير مرخص بالدقهلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 04:23 مساءً - استمراراً لجهود مكافحة جرائم الغش التجارى فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط (8 طن أسماك مدخنة "رنجة" منتهية الصلاحية ووجود تغيير فى خواصها الطبيعية وظهور علامات الفساد والتلف عليها) داخل مصنع لإنتاج وتعبئة الأسماك المدخنة "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية ، تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.