في تغريدة جديدة .. ترامب يهدد إيران بإطلاق نار أقوى وأكبر حال عد الالتزام بـ «الاتفاق الحقيقي»

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 01:27 مساءً - هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران مجدداً بشكل أكبر وأفضل وأقوى من أي وقت مضى، حال عدم التزامها بما وصفه بـ «الاتفاق الحقيقي المبرم» لـ وقف إطلاق النار.

وفى منشور له على منصة تروث سوشيال صباح اليوم، الخميس، قال ترامب: «ستبقى جميع السفن والطائرات والأفراد العسكريين الأمريكيين، مع ذخائر وأسلحة إضافية، وكل ما هو مناسب وضروري للملاحقة والتدمير الفتاكين لعدو مُنهك بالفعل، في مواقعهم داخل إيران وحولها، إلى حين الالتزام الكامل بالاتفاق الحقيقي المُبرم. وإذا لم يتم ذلك لأي سبب من الأسباب، وهو أمر مستبعد للغاية، فسيبدأ إطلاق النار، بشكل أكبر وأفضل وأقوى من أي وقت مضى. لقد تم الاتفاق منذ زمن بعيد، وعلى الرغم من كل الخطابات المُضللة المُخالفة، على عدم وجود أسلحة نووية، وسيظل مضيق هرمز مفتوحًا وآمنًا. في هذه الأثناء، يستعد جيشنا العظيم ويستعد للراحة، متطلعًا، في الواقع، إلى غزوه القادم. أمريكا عادت!».

وفى منشور آخر، هاجم ترامب بعض وسائل الإعلام الأمريكية لنشرها ما وصفه بالخطة المزيفة المكونة من 10 نقاط المتعلقة بالمفاوضات مع إيران.

وقال ترامب: «نشرت صحيفة نيويورك تايمز الفاشلة وقناة سي إن إن الإخبارية الكاذبة خطةً زائفةً تمامًا من عشر نقاط بشأن المفاوضات مع إيران، بهدف تشويه سمعة المشاركين في عملية السلام. جميع النقاط العشر كانت خدعةً ملفقةً - أيها الخاسرون الأشرار!!! لنجعل أمريكا عظيمةً مرةً أخرى».